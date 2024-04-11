Evil Empire, розробники Dead Cells, анонсували The Rogue Prince of Persia на презентації Triple-i Initiative. Гра, як і повідомлялося раніше, буде в жанрі roguelite, що передбачає процедурну генерацію рівнів та повну втрату прогресу при програші.

Студія відома завдяки підтримці Dead Cells, яку розробила інша студія – Motion Twin. Evil Empire прийняли проєкт у 2019 році та додали чимало нового контенту, здійснили колаборації з такими іграми як Hollow Knight, Castlvania та Hotline Miami.

Motion Twin у цей час також займається новою грою в жанрі roguelite, Windblown.

The Rogue Prince of Persia вийде 14 травня в Steam в ранньому доступі, розробники продовжать роботу над грою на основі відгуків гравців. Дата остаточного релізу та список платформ поки невідомі.