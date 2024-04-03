Evil Empire – розробник Dead Cells – займається розробкою нової частини Prince of Persia у жанрі roguelite, повідомляє Том Гендерсон з Insider Gaming. Гра має з’явитись у ранньому доступі в Steam до кінця цього року і стане першим релізом Ubisoft одразу в Steam із 2019 року.

Гра має піти шляхом, ідентичному Dead Cells, гра вийде у ранньому доступі та розвиватиметься й отримуватиме новий контент на основі відгуків гравців.

Повідомляється, що гра перебувала в розробці протягом минулих чотирьох років. До партнерства Evil Empire та Ubisoft прийшли на Game Developers Conference (GDC) приблизно у 2019 році.

Художній напрям гри буде значною мірою натхненний франко-бельгійськими коміксами(Bande dessinée з французької).

Наразі невідомо, коли буде офіційно оголошено про вихід гри, цілком ймовірно, що 10 квітня на презентації Triple-i Initiative, яку ж сама Evil Empire й організовує.

За період раннього доступу в Steam Dead Cells розійшлася накладом понад 850 000 копій, а у 2023 році сягнула позначки в 10 мільйонів проданих одиниць.