Можливо, продажі автомобілів Alfa Romeo зараз не дуже високі – але, схоже, майбутнє сповнене оптимізму! Після запуску невеликого кросовера Alfa Romeo Tonale настав час для ще більш компактного автомобіля – йдеться про новий кросовер Alfa Romeo Milano.

Дизайнери попрацювали на відмінно, вклавши в 4,17-метрову довжину новинки Alfa Romeo Milano всі характерні риси Alfa: загострені фари та «щит» решітки радіатора між ними, колісні диски з округлими отворами, виступ-спойлер на кришки багажника, позначення версії на передніх крилах.

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До речі, версій буде одразу кілька – електричні та гібрид, із переднім приводом або повним. Таким чином, кросовер Alfa Romeo Milano стане ще й першим електромобілем компанії: він отримає електромотор потужністю 156 к.с. або навіть 240 к.с., привод на передні колеса, акумулятор ємністю 54 кВт⋅год. з обіцяним запасом пробігу до 410 км.

Іншим варіантом виступає 136-сильний гібрид, побудований на основі 1,2-літрового бензинового двигуна та електромотору, інтегрованого в коробку передач. Привод може бути переднім або повним Q4 – в останньому випадку додається ще один електромотор на задніх колесах. Все дуже схоже на численні моделі Peugeot, Citroen, Jeep, Opel, FIAT, Lancia, з якими кросовер Alfa Romeo Milano розділив технічну платформу СМР.

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В салоні водія та пасажирів Alfa Romeo Milano очікують спортивні сидіння, класичне 3-спицеве кермо, цифрова панель приладів, сенсорний центральний дисплей, перемикач-джойстик «автомату» тощо. В багатьох деталях знову пізнають всі перераховані вище автомобілі, проте кросовер Alfa Romeo Milano задає власний стиль завдяки круглим дефлекторам вентиляції, червоному підсвічуванню та прострочуванню.

Старт продажів новинки Alfa Romeo Milano в Європі очікується вже цього літа, після чого чекаємо автомобіль також в Україні. Початкова вартість на європейському ринку – приблизно від 30 тисяч євро.