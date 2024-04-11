Adobe Inc. почала закуповувати відео для створення власного ШІ-генератора, який перетворює текст у відео. Тим самим вона намагається наздогнати конкурентів після того, як OpenAI продемонстрував подібну технологію, пише Bloomberg.

Згідно з документами, Adobe пропонує своїй мережі фотографів і художників надсилати відеозаписи людей, які займаються повсякденними справами. У такий спосіб компанія прагне отримати ресурси для навчання ШІ.

Adobe просить надати понад 100 коротких відеороликів, із зображенням людей, які виконують певні дії та взаємодіють з об’єктами, такими як смартфони.

Водночас компанія застерігає від надсилання матеріалів, захищених авторських правом, або таких, які містять оголену натуру чи образливий контент. Плата за відео в середньому становить близько $2,62 за хвилину, хоча може сягати й $7,25 за хвилину.

Протягом минулого року Adobe зосередилася на додаванні функцій генеративного ШІ до свого портфоліо програмного забезпечення, включаючи Photoshop та Illustrator.

Проте демонстрація OpenAI своєї моделі створення відео Sora викликала побоювання серед інвесторів, що нова технологія може підірвати позиції давнього лідера у сфері програмного забезпечення для представників творчих професій.

В Adobe заявили, що працюють над технологією створення відео і планують обговорити її пізніше цього року.