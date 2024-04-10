Fallout – це суміш протиріч. Ігри цієї серії можуть бути моторошними та драматичними, а в наступну секунду вже безглуздими та жартівливими. Шоуранерка майбутнього серіалу Женева Робертсон-Дворе хоче зберегти це поєднання, повідомляє The Verge.

Авторка відгукується, що ігри серії – це суміш дивної комедії, драми, насильства і справді переконливих моральних дилем.

На відміну від інших екранізацій відеоігор Fallout від Amazon не є прямою адаптацією вже розказаної історії. Натомість події серіалу відбуватимуться у власному куточку всесвіту, в Лос-Анджелесі, більш ніж через два століття після ядерного вибуху, який перетворив Америку на радіоактивну пустку.

Повідомляється, що серіал надихався, окрім іншого, культовими вестернами та розкаже історію про трьох персонажів із різних перспектив.

Саме завдяки різним персонажам автори планують досягти різних настроїв під час перегляду. Наприклад, вічно позитивна головна героїня Люсі змушена мати справу з роботом, який намагається вилучити її внутрішні органи.

Прем’єра серіалу Fallout відбудеться 10 квітня о 18:00 за тихоокеанським часом, в Україні це – 4 година ночі 11 квітня.