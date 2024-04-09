Amazon перенесла прем’єру Fallout на Prime Video, тепер серіал вийде на день раніше. Прем’єра відбудеться 10 квітня о 18:00 за тихоокеанським часом, в Україні це – 4 година ночі 11 квітня.
The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ
— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 9, 2024
На відмінну від багатьох інших серіалів від Amazon, цього разу прем’єра відбудеться усього сезону одразу, тож глядачі зможуть одразу побачити всі 8 запланованих епізодів.
Нещодавно також з’явилися чутки, що Amazon вже поновила серіал на другий сезон. Variety повідомляє, що зйомки другого сезону відбудуться у Каліфорнії, де кінокомісія видасть Amazon $25 мільйонів податкового кредиту на зйомки.
Нагадаємо, що напередодні також з’явилися відгуки від першої серії постапокаліптичного серіалу, де йдеться про те, що серіал точно вартий перегляду та сподобається фанатам ігор.
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