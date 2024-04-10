Нідерландська компанія Fairphone випускає свій варіант бездротових навушників із легко замінними акумуляторами та змінним елементом у зарядному кейсі, повідомляє Engadget.

Вони називаються Fairbuds та ззовні схожі на Galaxy Buds від Samsung. Fairphone обіцяє шість годин автономної роботи від одного заряду акумулятора та ще 20 годин – у боксі.

Навушники мають стандартний перелік функцій, включаючи ANC, багатоточкове підключення, а також захист від поту та води за стандартом IP54. Fairphone стверджує, що Fairbuds виготовлені з 70% перероблених та екологічно чистих матеріалів.

Для заміни батареї в навушниках користувачам буде необхідна лише маленька викрутка з плоскою головкою, щоб зняти гумову прокладку. Після цього потрібно акуратно підчепити відкидний тримач, і батарея легко вийде з нього.

Аналогічно, у зарядному чохлі є змінний акумулятор, який утримується на місці за допомогою одного гвинта з хрестовою головкою. Кілька поворотів – і зарядна пластина вискакує, відкриваючи елемент на 500 мА⋅год під нею.

Всі змінні компоненти користувачі зможуть придбати в онлайн-магазині запчастин Fairphone.

Ціна навушників складає €149, але продукція Fairphone поки що офіційно відсутня в Україні, проте, можливо, це зміниться найближчим часом. Новий директор компанії оголосив про плани вийти на 23 нових ринки та суттєво знизити ціну на її продукцію.