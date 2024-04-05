Новий генеральний директор Fairphone хоче значно масштабувати вплив бренду серед конкурентів. Про це повідомляє GSMArena.

Тривалий час Fairphone був нішевим гравцем, зосередженим на виробництві модульних телефонів. Рейнір Хендрікс, новий керівник, раніше працював у Vodafone, а в Fairphone прийшов з Leaseweb. Хоча він не має досвіду у виробництві смартфонів, він вважає, що його роль полягає у розумінні клієнта, а це однаково у всіх галузях.

Досі виробник працював переважно в Німеччині, Франції та Нідерландах. Зараз же компанія націлилася на 23 нові ринки. Запуск вже відбувається в Австрії та Швейцарії, а також знайдено партнера з продажу у Великій Британії. Пристрої Fairphone пропонуватимуться операторами та дистриб’юторами на цих ринках, що зробить їх помітнішими.

Новий гендиректор хоче зрештою досягти цінової позначки в 400 євро за смартфон, що приблизно на 300 євро менше, ніж коштує найновіша модель Fairphone 5. Для досягнення цієї мети Fairphone тісніше співпрацює з Google та Qualcomm.

Хендрікс каже, що поточна модель задовольняє 80% потреб клієнтів, але цього недостатньо, щоб завоювати значну кількість споживачів. Річ у тім, що торік бренд продав лише 235 000 одиниць, більшість з них – у Німеччині (яка є одним із найбільших ринків збуту разом із Нідерландами).

Враховуючи, що весь ринок смартфонів у Німеччині минулого року становив 20 мільйонів, частка Fairphone не здається надто великою.

Компанія не оприлюднила терміни та список усіх країн, в яких планує з’явитися. Тож варто очікувати майбутніх новин від, можливо, нового великого гравця на ринку смартфонів.