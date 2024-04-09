Гендиректор Tesla Ілон Маск прогнозує розробку штучного інтелекту, який буде розумнішим за найрозумнішу людину, ймовірно, до 2025 або 2026 року. Про це він заявив в новому інтерв’ю, пише Reuters.

«Якщо ви визначаєте AGI (загальний штучний інтелект) як розумніший за найрозумнішу людину, то я думаю, що це, ймовірно, буде наступного року, протягом двох років», – сказав він.

Ілон Маск – далеко не єдиний, хто цікавиться ідеєю створення AGI. Інтерес до цієї теми також проявляє гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Приміром, перед його минулорічним звільненням дослідники OpenAI попереджали раду директорів компанії про потужний прорив у сфері ШІ. За їхніми словами, він може загрожувати людству.

Після повернення Сема Альтмана в OpenAI він написав листа колективу. В ньому він не лише окреслив пріоритети компанії, а й додав, що чекає на «завершення роботи над створенням» AGI.

Meta також долучилася до зростаючого переліку компаній, які намагаються створити загальний штучний інтелект. На початку цього року стало відомо, що з цією метою тут реорганізовують команди, які займаються розробками ШІ-технологій.

А от президент Microsoft Бред Сміт минулого грудня заявив, що немає жодного шансу на створення AGI протягом наступних 12 місяців. На його переконання, ця технологія може з’явитися через десятиліття.