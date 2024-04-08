NJJ Holding французького підприємця Ксав’є Ніеля у березні 2024 року отримала регуляторне схвалення на придбання Датагруп-Volia. Після закриття угоди консорціум, яким керує NJJ, має намір об’єднати Датагруп-Volia та lifecell, повідомляє Horizon Capital.

«Злиття відбудеться після отримання регуляторного схвалення, що призведе до 100% володіння цими активами, зареєстрованими в Україні», – сказано в повідомленні.

Як відомо, 96,13% акцій компанії Датагруп-Volia знаходяться у власності фонду, який управляється американською приватною інвестиційною компанією Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної. Решта 3,87% належить гендиректору Датагруп-Volia Михайлу Шелембі.

Після закриття угоди в Україні група планує запустити значну інвестиційну програму з інвестиціями в мережу, ліцензії, обладнання та розширення інфраструктури фіксованого та мобільного зв’язку в країні для прискорення майбутнього зростання.

«Після закриття угоди, фонд, яким керує Horizon Capital, разом з Михайлом Шелембою інвестуватимуть у платформу, щоб зберегти міноритарну частку та стати локальним партнером Ксав’є Ніеля та NJJ в Україні», – йдеться в повідомленні.

У ньому також сказано, що Михайло Шелемба очолить об’єднану платформу Датагруп-Volia-lifecell. Голова наглядової ради Датагруп-Volia П’єр Данон також продовжить свою роботу на аналогічній посаді в об’єднаній структурі.

Фіналізація угоди залежить від отримання залишкових регуляторних схвалень та інших умов закриття.

«Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні», – зазначили в Horizon Capital.

Тут також додали, що злиття Датагруп-Volia та lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакету послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення, надаючи при цьому вищу якість обслуговування, кращу ціну та сприяючи подальшій інтеграції до європейських стандартів.

У грудні минулого року стало відомо, що lifecell продають компанії французського мільярдера Ксавʼє Ньєля. У лютому цього року повідомлялося, що NJJ Capital пробує купити активи Датагруп-Volia.