NJJ Capital має наміри купити активи національного оператора фіксованого зв’язку та цифрових послуг компанії «Датагруп-Воля» (Datagroup Holding Limited). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на відповіді Антимонопольного комітету (АМКУ).

У заяві від 29 грудня для Антимонопольного комітету йдеться про надання дозволу NJJ Capital на придбання акцій компанії Datagroup Holding Limited. 12 січня заяву відхилили, оскільки вона не відповідала встановленим комітетом вимогам. Повторну заяву щодо купівлі надіслали 23 січня, зараз комітет взяв її до розгляду.

«Повторна заява про набуття контролю компанією «DVL Telecom» (м. Париж, Франція) (суб’єкт господарювання, що входить разом із компанією NJJ Capital до Групи NJJ) щодо набуття контролю над компанією Datagroup Holding Limited надійшла до Комітету 23 січня 2024 року. На сьогодні Комітет прийняв зазначену заяву до розгляду», – ідеться в тексті відповіді АМКУ.

У грудні 2023 року NJJ Capital, яка належить французькому мільярдерові Ксав’є Ньєлю, також підписала угоду з Turkcell про придбання 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер».

«Датагруп-Воля» сформувалась у червні 2021 року після того, як компанія «Датагруп» придбала 100% акцій провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу Volia.