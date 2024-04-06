Ілон Маск оголосив на своїй сторінці в соцмережі X, що Tesla збирається представити сервіс роботаксі 8 серпня. Маск неодноразово публічно заявляв про те, що функція автономного водіння (FSD), яка довгий час знаходиться в статусі бета-тестування, потенційно може приносити дохід власникам електромобілів Tesla, які будуть працювати як автономні таксі. Попри історію амбітних обіцянок Маска, які часто не стають реальністю, ця остання розробка, схоже, рухається вперед, повідомляє The Verge.

У той же день, коли Маск зробив цю заяву, агентство Reuters повідомило, що Tesla відмовилася від планів створення більш доступного електромобіля, ціна якого мала становити близько 25 000 євро. Схоже, Маск вирішив спрямувати зусилля компанії на вдосконалення автономного керування, яке могло б зробити інші автомобілі непотрібними.

Маск роками розказував про концепцію роботаксі, натякаючи на майбутнє, в якому власники Tesla могли б надавати свої авто в загальний автопарк та заробляти гроші, поки їхній електромобіль працює автономно та возить інших пасажирів. Однак амбітний графік впровадження технології повного самостійного водіння (FSD), запропонований Ілоном Маском, був зустрінутий скептицизмом і критикою, особливо у світлі проблем безпеки та регуляторного контролю.

Чи вийде у Tesla розвʼязати основні проблеми автономного водіння, які можуть стати на перепоні створенню сервісу роботаксі, стане відомо вже 8 серпня.

Нагадаємо, що інші спроби створити сервіс автономних таксі не досягли значних успіхів. Зокрема підрозділ автономних авто Cruise материнської компанії General Motors, був змушений відкликати 950 роботаксі після аварії з пішоходом. Після чого проти компанії почалася серія розслідувань, а General Motors прийняв рішення про скорочення інвестицій в підрозділ.