General Motors скоротить витрати на підрозділ роботаксі Cruise на $1 млрд у 2024 році

General Motors заявила про наміри скоротити витрати на підрозділ роботаксі Cruise у 2024 році приблизно на $1 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Генеральна директорка GM Мері Барра пояснила, що оскільки попередні плани розширити роботу таксі Cruise до 20 міст зараз призупинені, GM не потрібно витрачатися на транспортні засоби та операційний персонал.

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Водночас вона підкреслила, що компанія залишається прихильною до проєкту безпілотного водіння. За її словами, автовиробник «переорієнтує та перезапустить Cruise». Відповідний графік планується оприлюднити незабаром.

Як відомо, в жовтні минулого року в Сан-Франциско стався інцидент, коли кероване людиною авто збило жінку та залишило місце ДТП. Після цього роботаксі Cruise теж наїхало на постраждалу та протягло її за собою ще на кілька метрів.

Після цього влада Каліфорнії анулювала ліцензію Cruise, а компанія вирішила призупинити виробництво спеціального автономного транспортного засобу без керма та педалей Origin. На фоні цих подій в компанії почалися відставки. Приміром, свій пост залишив гендиректор Кайл Фогт.