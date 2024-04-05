Google працює над покращеним режимом робочого стола, який може з’явитися вже в Android 15. Про це повідомляє Android Authority.

Режим робочого стола в Android з’явився ще у 2019 році з релізом 10 версії. Він був представлений не для звичайних користувачів, а у першу чергу для розробників, які тестували як їхні додатки поводяться у сценаріях із кількома дисплеями.

Із релізу Android 13 Google продовжила розвивати цю технологію, і як показує Android 14 QPR3 Beta 2.1, режим робочого стола вже має чималий прогрес. Приміром, у цьому режимі підтримується функція перетягування, зміни розміру вікна, кілька програм одночасно тощо.

Попри це, поки режим все ще працює гірше, ніж альтернативи від Samsung чи Motorola, які вже мають підтримку більшої кількості функцій, над якими Google ще доведеться попрацювати.

Поки невідомо, чи з’явиться оновлений режим в Android 15 та Pixel 9, однак нещодавно Google також дозволила виводити зображення з Pixel 8 на інший екран, що, ймовірно, також могли використовувати для тестування режиму робочого стола.