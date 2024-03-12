Pixel 8 та Pixel 8 Pro почали підтримувати вивід зображення на інші екрани через USB-C. Це стало можливим завдяки оновленню Android 14 QPR3 Beta 2, повідомляє Android Authority.

Взагалі-то функція виведення зображення зі смартфона на монітор через кабель була присутня на всіх пристроях серії Pixel, але Google вирішила вимкнути її програмно. Тож користувачам доводилося використовувати Cast технологію або вмикати DisplayPort із root-правами.

Але в останній бета-версії Android 14 компанія Google нарешті дозволила виводити зображення з Pixel 8 та Pixel 8 Pro.

Під час підключення до дисплея смартфон тепер виводить підказку із запитом про відображення на зовнішньому дисплеї. Підключений монітор відображає екран Pixel у центрі дисплея з розгорнутими шпалерами, які закривають решту порожнього простору.

Цілком можливо, що Google запустить оновлений режим робочого столу в Android 15 разом із майбутніми смартфонами серії Pixel 9.

Невідомо, чи планувала Google увімкнути альтернативний режим DisplayPort у випуску QPR3 Beta 2 для Pixel 8. Можливо, це була помилка, і вона буде виправлена в наступній бета-версії або в стабільному випуску в червні.