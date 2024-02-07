Tesla у січні 2024 року продала лише один електромобіль у Південній Кореї. Це пов’язують з низкою факторів – від проблем безпеки до ціни й нестачі зарядної інфраструктури. Про це пише Bloomberg.

Єдиним проданим авто Tesla став компактний електричний кросовер Model Y. Зважаючи на це, січень став для автовиробника найгіршим місяцем із липня 2022 року, коли компанія не змогла продати у Південній Кореї жодного авто.

Водночас дані Carisyou свідчать про те, що кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Південній Кореї, зменшилася в січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року на 80%.

Низькі продажі Tesla в січні означають серйозні зміни для бренду. Річ у тім, що вироблена в Китаї Model Y була одним із лідерів минулорічних продажів у Південній Кореї.

В Інституті конвергенції автомобільних технологій Jeonbuk вважають, що чимало ентузіастів вже придбали електромобілі, а споживачі масового ринку поки що не планують їх купувати. Крім того, популярності Tesla шкодять її зв’язки з Китаєм.

«Останнім часом деяким людям перестала подобатися Tesla після того, як дізналися, що деякі з них виробляються в Китаї», – пояснили в Jeonbuk.

До слова, недавно Tesla зіткнулася з низкою проблем щодо безпеки своїх авто. Для їхнього вирішення компанія підготувала оновлення програмного забезпечення, що формально називається відкликанням. Один із таких випадків стосується несправності камери заднього виду.