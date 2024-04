Інтернет-видання The New York Times – онлайнову версію найстарішої щоденної газети в США — схоже, вже можна вважати не новинним ресурсом, а ігровою компанією.

Все тому, що з 2014 р. компанія почала розвивати ігровий підрозділ, а у 2022 році придбала тодішній суперхіт Wordle, який обійшовся їй у “семизначне число”. Зараз же до ігрової бібліотеки The New York Times входить майже десяток різних головоломок, які щодня оновлюються.

І така політика дає свої результати: діаграма, включена до останнього звіту інвесторів SEC, показує, що зараз користувачі NYT більше часу витрачають на ігри компанії, ніж на читання її новин.

The New York Times is now a gaming company on the basis of customer time spent

(From ValueAct, Data estimated by Yipit, Source: https://t.co/hdSkS5oF25) pic.twitter.com/vEfickAyup

— Matthew Ball (@ballmatthew) March 31, 2024