Інтернет-видання The New York Times – онлайнову версію найстарішої щоденної газети в США — схоже, вже можна вважати не новинним ресурсом, а ігровою компанією.

Все тому, що з 2014 р. компанія почала розвивати ігровий підрозділ, а у 2022 році придбала тодішній суперхіт Wordle, який обійшовся їй у “семизначне число”. Зараз же до ігрової бібліотеки The New York Times входить майже десяток різних головоломок, які щодня оновлюються.

І така політика дає свої результати: діаграма, включена до останнього звіту інвесторів SEC, показує, що зараз користувачі NYT більше часу витрачають на ігри компанії, ніж на читання її новин.

На діаграмі можна побачити, що кількість часу, витраченого на новини NYT, з 2020 р. практично не змінюється, тоді як ігровий додаток з 2022 р. демонструє постійне зростання. До слова, iOS-версія додатка постійно знаходиться у топ30 ігор на цій платформі й періодично навіть потрапляє у топ10.