Qualcomm провела закриту демонстрацію нових ноутбуків із Snapdragon X Elite у своїй штаб-квартирі в Сан Дієго. Демонстрація була присвячена продуктивності нового чипа в іграх, про це пише The Verge.

Компанія запустила Control та Baldur’s Gate 3 у стабільних 30 кадрах на секунду. Невідомо, з якими саме налаштуваннями працювали ігри, але учасники повідомляють, що було схоже на 1080р, середні налаштування, можливо, з увімкненою функцією просторового масштабування AMD FSR 1.0.

Окрім демонстрації самої продуктивності показовим є той факт, що Baldur’s Gate 3 взагалі була запущена на ARM-чипі від Qualcomm. Гра має офіційний порт для macOS, сумісний з процесорами M на базі ARM, але офіційна версія Baldur’s Gate 3 для Windows призначена лише для процесорів на базі x86 від Intel та AMD.

Раніше на GDC представник компанії Qualcomm заявляв, що більшість ігор має нормально працювати на процесорах X Elite за рахунок вбудованої емуляції архітектури x86/64. Це мало б несуттєво знизити швидкодію, але не вплинути на досвід користування продуктом, за даними Qualcomm.

Або Qualcomm змогла отримати невипущену версію Baldur’s Gate 3 для Windows на ARM від її розробника, Larian Studios, або це була та сама емуляція.

Хоча ігри не є основним фокусом для Snapdragon X Elite, демонстрація дає зрозуміти, що пограти в новинки все-таки вдасться.