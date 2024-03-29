Розробники таких ігор як Dead Cells, Darkest Dungeon, Vampire Survivors, Deep Rock Galactic, Slay the Spire та інших об’єднали свої зусилля для запуску нового 45-хвилинного шоукейсу інді-ігор, який вийде в ефір 10 квітня цього року.

Офіційно відома як Triple-i Initiative Showcase цифрова подія обіцяє 30+ анонсів нових ігор без реклами чи довгих промов.

Ймовірно, організатором ініціативи є студія Evil Empire (Dead Cells), яка повідомляє, що мета Triple-i полягає в тому, щоб створити «шоу, наповнене анонсами безпосередньо для гравців, без реклами, без спонсорства, без зайвого пуху, тільки ігри».