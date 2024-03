Розробники таких ігор як Dead Cells, Darkest Dungeon, Vampire Survivors, Deep Rock Galactic, Slay the Spire та інших об’єднали свої зусилля для запуску нового 45-хвилинного шоукейсу інді-ігор, який вийде в ефір 10 квітня цього року.

Офіційно відома як Triple-i Initiative Showcase цифрова подія обіцяє 30+ анонсів нових ігор без реклами чи довгих промов.

Ймовірно, організатором ініціативи є студія Evil Empire (Dead Cells), яка повідомляє, що мета Triple-i полягає в тому, щоб створити «шоу, наповнене анонсами безпосередньо для гравців, без реклами, без спонсорства, без зайвого пуху, тільки ігри».

Word is out. We've crafted a digital #iiishowcase focused on triple-i games and studios.

30+ announcements, no ads, no extra fluff – just games beamed straight into your eyeballs.

See you April 10th, 10am PDT / 7pm CEST https://t.co/jRIiKxsdWL pic.twitter.com/ERwVd6gCVp

— The Triple-i Initiative (@iii_initiative) March 28, 2024