Apple вирішила додати віртуальні аватари у Vision Pro, щоб зробити співпрацю з гарнітурою більш природною, а її користувачів – менш самотніми. Про це пише Engadget.

Йдеться про функцію Spatial Personas, яка дає змогу вивести аватари людей у віртуальний простір та розташувати їх там поруч із користувачами.

Разом вони зможуть працювати над презентаціями, дивитися фільми через SharePlay або грати в ігри так, ніби друзі користувачів Vision Pro знаходяться поруч із ними.

Spatial Persona доступна для п’яти учасників, які мають Vision Pro під управлінням visionOS 1.1 або новішої версії. Поки аватари виглядають дещо роботизовано, але Apple вдосконалюватиме їх.

Звісно, така опція не може стати повноцінною заміною реальної присутності інших людей. Але такі аватари можуть бути корисними, адже створять враження, буцімто ваші друзі перебувають поруч із вами.

До слова, нещодавно для Vision Pro знайшли нове застосування – у Великій Британії гарнітуру від Apple вперше використали під час хірургічної операції.