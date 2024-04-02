Telegram запускає бізнес-функції для користувачів. Але доступ до них отримають лише підписники Telegram Premium. Про це повідомляє TechCrunch.

Користувачі Telegram Business матимуть змогу створити додатковий акаунт для бізнесу, в якому можна буде кастомізувати стартову сторінку, вказувати робочі години, використовувати попередньо заготовлені відповіді, додавати чат-ботів, теги для чатів тощо.

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Як відомо, Telegram Premium коштує $4,99 на місяць на iOS та Android, а також доступний у вигляді тримісячного, шестимісячного або річного плану.

Станом на грудень 2022 року Telegram Premium сягнув відмітки у мільйон проданих підписок. У січні 2024 року Павєл Дуров оголосив, що кількість підписників Premium зросла до 5 мільйонів.

Бізнес-функції у Telegram з’явилися всього через кілька тижнів після того, Павєл Дуров в інтерв’ю Financial Times заявив, що Telegram має понад 900 мільйонів користувачів та стане прибутковим до 2025 року.