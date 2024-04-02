Для компанії FIAT це вже правило: випускати «заряджені» спортивні версії своїх моделей під назвою Abarth. Так сталось і цього разу – нещодавно представлений компактний електричний кросовер FIAT 600e отримав спорт-версію Abarth 600e.

Візуальні відмінності помітні одразу: електромобіль Abarth 600e отримує змінений передній бампер з імітацією решіток та спойлером, встановлені 20-дюймові колісні диски, позаду увагу привертає бампер з інтегрованим дифузором та чимале антикрило. Ну й, звісно, «гаряча» версія FIAT 600e прикрашена написами ABARTH на дверцятах.

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А що всередині? Салон електромобіля FIAT 600e у виконанні Abarth був додатково прикрашений спортивними акцентами: кермо з «нульовою» відміткою, спортивні сидіння з розвиненою боковою підтримкою, яскраве жовте прострочування, мультимедійна система з імітацією звуку гарчання двигуна.

Проте відмінності FIAT 600e у версії Abarth не обмежуються лише дизайном та салоном. Адже електричний кросовер Abarth 600e запропонує 240 «коней», що зробить його найбільш потужною моделлю за всю історію існування Abarth. Крім того, заявлено використання диференціалу підвищеного тертя, а вищезгадані 20-дюймові колеса будуть «взуті» у спеціальні шини.

Продажі електромобіля Abarth 600e на європейському ринку стартують вже на початку літа поточного року. Причому ринковий запуск відбудеться одразу в лімітованій версії Abarth 600e Scorpionissima, яка буде випущена у кількості 1949 екземплярів – на честь року заснування Abarth.