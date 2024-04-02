Відомий американський телеведучий Джон Стюарт розповів голові Федеральної торгової комісії (FTC) США Ліні Хан, що Apple не дозволила йому взяти у неї інтерв’ю для подкасту на стримінгу. Про це пише AXIOS.

«Я хотів запросити вас на подкаст, але Apple попросила нас не робити цього», – сказав ведучий шоу The Daily Show, маючи на увазі подкаст у межах шоу «Проблема з Джоном Стюартом» на Apple TV+.

За його словами, йому буквально сказали не розмовляти з головою FTC.

«Я думаю, що вони просто… Я не думаю, що їм було до вас діло, ось що сталося», – сказав Джон Стюарт у розмові з Ліною Хан.

Він розповів про це невдовзі після того, як Міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple, звинувачуючи компанію у зловживанні монопольним становищем на ринку смартфонів.

Із-поміж іншого в позові також йдеться про те, що домінування Apple може завдати шкоди свободі слова.

«Поведінка Apple виходить за межі лише монопольного прибутку і навіть впливає на свободу слова. Наприклад, Apple швидко розширює свою роль як виробника теле- і кінопродукції і використовує її для контролю над контентом», – йдеться у позові.

Нагадаємо, що торік шоу Джона Стюарта на Apple TV+ закрилося – через теми про ШІ та Китай. Після цього телеведучий повернувся в The Daily Show.