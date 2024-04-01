Генеральний директор Embracer Group Ларс Вінгефорс повідомив, що компанія завершує процес оптимізації та тепер націлена робити «просто хороші ігри», пише PCGamer.

У розмові з інвесторами Вінгефорс сказав, що після скорочення понад 1300 робочих місць, скасування десятків ігор і закриття таких студій, як Free Radical та Volition, головним фокусом і пріоритетом команди стало «збільшення прибутковості та генерування грошових потоків шляхом простого створення кращих продуктів та ігор».

«Зараз ми перебуваємо на завершальній стадії розгляду питання про майбутнє групи, і це наш головний фокус і пріоритет – як ми організуємось і структуруємось, як використаємо наші активи, які є в групі, як змусимо їх працювати разом, і як ми зможемо краще використовувати їх, працюючи разом, використовуючи різні функції», – зазначив Вінгефорс.

Останнім кроком у межах масштабної реструктуризації був продаж The Gearbox Entertainment, студії розробника Borderlands за $460 млн.