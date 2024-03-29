Google випадково опублікував оновлену сторінку для Google Messages, де показав, що RCS на iPhone з’явиться восени. Про це пише Android Central.

Оновлена сторінка провисіла кілька годин, допоки не була видалена, проте інтернет нічого не забуває. На окремому слайді про RCS було написано, що Apple анонсувала, що впровадить RCS восени.

Раніше Apple вже стверджувала, що RCS на iPhone з’явиться протягом 2024 року. Восени також відбудеться реліз iOS 18, у якій, ймовірно, й додадуть підтримку нового протоколу.

Нагадаємо, що Apple після років тиску з боку конкурентів таки погодилася впровадити RCS протокол на iPhone у листопаді минулого року. Крім того, компанія також планує працювати з GSMA над покращенням безпеки та шифрування.

RCS (Rich Communication Services) – це протокол передачі даних, який дає користувачам можливість відправляти повідомлення через інтернет. Протокол вже має багатий функціонал, на кшталт можливості надсилати файли чи фото у високій якості та бачити, коли повідомлення було прочитане.