Анонсований минулого тижня седан KIA K4 нарешті офіційно представлено. Загальні риси дизайну вже відомі: стилістика сучасних електромобілів KIA, вузькі Г-подібні фари та ліхтарі, приховані ручки задніх дверцят тощо. Тепер стали відомі деталі. Наприклад, довжина автомобіля KIA K4 сягає 4,71-метрової позначки, а в максимальних комплектаціях він отримає 18-дюймові колісні диски.

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Крім того, седан KIA K4 запропонує вибір із двох двигунів: атмосферний 2-літровий (147 к.с.) у парі з варіатором IVT, або більш потужний 1,6-літровий турбомотор (190 к.с.) у парі з 8-ступеневим «автоматом». Серед численних комплектацій знайдуться й «підігріті» версії GT-Line, при цьому вони отримають не лише логотипи та прикрашання, але й більш суттєві зміни – незалежну задню підвіску.

До речі, салон KIA K4 у версіях GT-Line буде виконаний з комбінованим темно-світлим оздобленням та відповідними написами-позначеннями на спинках. А якщо казати взагалі, то в інтер’єрі автомобіля KIA K4 варто відзначити пару поєднаних горизонтальних дисплеїв та численні фізичні кнопки-перемикачі.

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Продажі автомобіля на ринку США стартують у другій половині 2024 року. Але вже зараз зрозуміло, що такий седан знайшов би шанувальників і в Україні.