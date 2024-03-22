Поміж численних кросоверів приємно бачити й інші автомобілі. Особливо, коли це седан компактного або середнього класу, як новий Kia K4 – він є наступником колись популярного в Україні автомобіля Kia Cerato. Повноцінний дебют моделі Kia K4 відбудеться наступного тижня, але вже зараз оприлюднені перші світлини дизайну та салону новинки.

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Новий седан Kia K4 демонструє цікавий дизайн: обтічний силует із суттєвими нахилом заднього скла, вузькі Г-подібні фари та ліхтарі, приховані ручки дверцят. У салоні таких сміливих експериментів вже немає, але точно присутній сучасний дух: пара поєднаних дисплеїв, кермо з двома горизонтальними спицями, дефлектори вентиляції на одній лінії. Водночас інтер’єр новинки Kia K4 обіцяє бути зручним у використанні, адже тут не пошкодували фізичних кнопок, встановили звичний важіль «автомату», облаштували кілька великих ніш на центральній консолі.

Більше інформації стане відомо під час дебюту моделі. Проте вже зараз можна сказати точно – напевно, новий Kia K4 точно міг би потішити українських шанувальників легкових седанів. Згодні?