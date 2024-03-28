MSI Spatium M580 FROZR: накопичувачі M.2 PCI-E 5.0 зі швидкістю читання до 14,6 ГБ/c

Компанія MSI представила топову лінійку накопичувачів Spatium M580 FROZR з рекордними показниками передачі даних. Швидкість читання нових SSD сягає 14,6 ГБ/c, запису – до 12,7 ГБ/c. Для SSD нової серії використовується контролер Phison E26 PCI-E 5.0, а також 232-шарові чипи флеш-пам’яті 3D NAND від Micron. Також передбачений DRAM-буфер з розрахунку 2 ГБ на 1 ТБ SSD. Лінійка включає моделі місткістю 1 ТБ, 2 ТБ та 4 ТБ. Для накопичувачів пропонуються високі значення TBW та 5-річна гарантія виробника.

Судячи з оголошених характеристик, MSI Spatium M580 FROZR майже досягають межі пропускної здатності порту M.2 PCI-E 5.0 x4 та пропонують трансфери, що вдвічі більші таких для кращих накопичувачів M.2 PCI-E 4.0.

Максимальна продуктивність потребує додаткової уваги до охолодження SSD. Накопичувачі штатно оснащені досить масивним радіатором з трьома тепловими трубками та набірною касетою з алюмінієвими пластинами, що збільшують ефективну площу розсіювання конструкції. Розробники заявляють, що подібна конструкція на 20С знижує робочу температуру SSD, тим самим дозволяючи підтримувати максимальну продуктивність при тривалому навантажені.

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Цікаво, що раніше MSI анонсувала концептуальну модифікацію MSI Spatium M580 FROZR Liquid з мініатюрною рідинною системою охолодження. Поки напевно невідомо, чи буде такий варіант доступний у широкому продажі. Втім напевно моделі офіційно представленої версії MSI Spatium M580 FROZR з повітряною “баштою” невдовзі потрапить на полиці. Рекомендовані ціни поки не оголошені, але вочевидь це будуть досить вартісні SSD. Для поточного орієнтування можна зазначити, що в Україні доступна модель MSI Spatium M570 FROZR місткістю 2 ТБ за ціною ~12 500 грн (~$320).