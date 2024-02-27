MSI представляє перший в світі NVMe накопичувач із рідинним охолодженням, який незабаром з’явиться в серії Spatium M580, пише wccftech.

Накопичувач MSI Spatium M580 FROZR Liquid Gen5 – рішення для зберігання даних для ентузіастів, які готові заплатити додаткові гроші за унікальний продукт. Spatium M580 використовує швидкий контролер Phison E26 із 232-шаровим 3D NAND флеш-чіпами Micron B58R, які забезпечують 2400 МТ/с на канал. За даними MSI, накопичувач M580 Frozr Liquid досягає швидкостей до 14 ГБ/с при читанні та 12 ГБ/с на запис. Рішення матиме сумісність з багатьма материнськими платами. Модель буде доступна у варіантах місткістю 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ.

Конструкція Frozr Liquid – це гібридна технологія, яка може працювати як пасивне або активне рідинне охолодження. SSD приєднаний до основи, яка безпосередньо контактує з контролером і флешпам’яттю NAND. Тепло з них через рідину передається спеціально сконструйованому радіатору, який охолоджується повітрям від невеличкого вентилятора. Вентилятор розташований поруч із водяним насосом, який є крихітним, але ефективним за розміром.

На додаток до варіанту з рідинним охолодженням, серія Spatium M580 також поставлятиметься у стандартному варіанті охолоджувача з вентилятором Frozr+. Цей вентилятор забезпечує на 23% більше повітряного потоку порівняно з традиційними вентиляторами та охолоджує масивний радіатор, який має 6 мм теплову трубку для кращого розсіювання тепла. Ця теплова трубка також безпосередньо контактує з контролером і флешпам’яттю. MSI не має конкретних часових рамок, коли нові продукти найдуть до продажу.