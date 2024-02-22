Samsung розповіла, що функції Galaxy AI з’являться на більшій кількості пристроїв Galaxy в оновленні One UI 6.1. Починаючи з кінця березня, оновлення буде доступне на серіях Galaxy S23, S23 FE, Fold5, Flip5 і Tab S9.

«Мета Galaxy AI – не лише започаткувати нову еру мобільного ШІ, а й розширити можливості користувачів, зробивши штучний інтелект доступнішим, – сказав президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics Тхе Мун Ро. – Це лише початок розвитку Galaxy AI, оскільки ми плануємо надати цей досвід понад 100 мільйонам користувачів Galaxy протягом 2024 року і продовжувати впроваджувати інноваційні способи використання необмежених можливостей мобільного штучного інтелекту».

Серед функцій, які будуть доступні користувачам з оновленням One UI 6.1, є переклад повідомлень та дзвінків, а також Перекладач, який генеруватиме текстові переклади для спілкування в режимі реального часу.

Ще одним покращенням стане функція Circle to Search від Google, яка дасть можливість швидко знайти інформацію про потрібну вам річ.

Також в 6.1 з’являться допоміжні функціональності під час написання нотаток, пошуку чогось в браузері чи транскрипція записів зустрічей.

Оновлення One UI 6.1 також запропонує набір інструментів Galaxy AI, які допоможуть редагувати фото та створювати щось нове. Завдяки функції Генеративного редагування пристрої з ШІ-підтримкою можуть легко змінювати розмір, позицію або вирівнювати об’єкти на фото.

Користувачі також матимуть змогу покращити фотографії просто й швидко завдяки функції Пропозицій щодо редагування, а функція миттєвої сповільненої зйомки зробить кадри для сповільненого відео.