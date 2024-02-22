Samsung розповіла, що функції Galaxy AI з’являться на більшій кількості пристроїв Galaxy в оновленні One UI 6.1. Починаючи з кінця березня, оновлення буде доступне на серіях Galaxy S23, S23 FE, Fold5, Flip5 і Tab S9.

«Мета Galaxy AI – не лише започаткувати нову еру мобільного ШІ, а й розширити можливості користувачів, зробивши штучний інтелект доступнішим, – сказав президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics Тхе Мун Ро. – Це лише початок розвитку Galaxy AI, оскільки ми плануємо надати цей досвід понад 100 мільйонам користувачів Galaxy протягом 2024 року і продовжувати впроваджувати інноваційні способи використання необмежених можливостей мобільного штучного інтелекту».

Серед функцій, які будуть доступні користувачам з оновленням One UI 6.1, є переклад повідомлень та дзвінків, а також Перекладач, який генеруватиме текстові переклади для спілкування в режимі реального часу.

One UI 6.1 додасть Galaxy AI на більшу кількість пристроїв Samsung

Ще одним покращенням стане функція Circle to Search від Google, яка дасть можливість швидко знайти інформацію про потрібну вам річ.

Також в 6.1 з’являться допоміжні функціональності під час написання нотаток, пошуку чогось в браузері чи транскрипція записів зустрічей.

Оновлення One UI 6.1 також запропонує набір інструментів Galaxy AI, які допоможуть редагувати фото та створювати щось нове. Завдяки функції Генеративного редагування пристрої з ШІ-підтримкою можуть легко змінювати розмір, позицію або вирівнювати об’єкти на фото.

Користувачі також матимуть змогу покращити фотографії просто й швидко завдяки функції Пропозицій щодо редагування, а функція миттєвої сповільненої зйомки зробить кадри для сповільненого відео.