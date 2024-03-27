Як йдеться у новому звіті про ланцюжок постачання, Samsung відмовилася виробляти дисплеї для нового iPhone SE. Про це пише 9to5Mac.

Повідомляється, що причиною відмови стало те, що Samsung та Apple не змогли домовитися щодо ціни. Apple пропонувала $25, у той час попередня пропозиція була $30.

Натомість зараз за виробництво дисплеїв для майбутнього iPhone відповідатиме китайська компанія BOE, яка стала єдиною компанією, яка отримала контракт.

Серед інших можливих варіантів для заміни була ще одна китайська компанія – Tianma, проте, як йдеться у звіті, Apple була незадоволена якістю продукту.

Також нагадаємо, що нещодавно в мережі з’являлися перші рендери iPhone SE, який отримає платформу від iPhone 14, але лише одну камеру ззаду.