У мережі з’явилися перші рендери начебто 4 версії бюджетнішої версії смартфонів Apple – iPhone SE. Новий смартфон матиме дизайн iPhone 14 та лише одну камеру ззаду. Про це повідомляє 91mobiles.

Серед іншого, на рендерах можна побачити, що на смартфоні більше немає кнопки під екраном, яка була на моделі 2022 року. Натомість тут додали звичний виріз зверху під фронтальну камеру, а отже й підтримку Face ID.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також тут відсутній перемикач звуку й не зовсім зрозуміло, наскільки реалістичними є ці рендери. Якщо вони все ж відповідають дійсності, то чому компанія вирішила відмовитися від фізичного перемикача у новій моделі.

Очікується, що смартфон також отримає кнопку дії, яка вперше з’явилася на годиннику Apple Watch Ultra.

Повідомляється, що компанія також може відмовитися від Lightning на SE на користь Type-C, як у моделях iPhone 15.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Сенсор камери виглядає дещо більшим, аніж у моделі 2022 року, проте поки що жодних подробиць щодо того, якою саме буде камера у новому iPhone SE, немає. Серед іншого зараз відомо лише те, що смартфон матиме OLED екран.