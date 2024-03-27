Інсайдер OnLeaks поділився рендерами звичайної версії Google Pixel 9 та зазначив, що цього року смартфон з’явиться у трьох розмірах. Про це пише видання 91mobiles.

Окрім звичайної та Pro-моделі, Google також поверне варіант XL, від якого відмовилися після Pixel 5 XL. У випадку з Pixel 9 XL модель матиме 6,5-дюймовий дисплей.

Повертаючись до звичайної моделі, OnLeaks поділився 360-градусним відео та кількома рендерами високої якості.

Зовнішньо смартфон дуже схожий на Pro-модель, але є й відмінності. На меншій версії буде лише дві камери замість трьох та трохи менший 6,03-дюймовий дисплей на противагу 6,1 у Pro.

Розміри смартфона становитимуть приблизно 152,8×71,9×8,5 мм, або 12 мм, якщо враховувати товщину задньої камери.

Попри те, що інсайдери вже змогли отримати чіткі рендери майбутнього смартфона, подробиць про інші характеристики поки мало.

Pixel 9 отримає процесор Tensor G4, розроблений на основі графічного процесора Arm Mali G715. Він матиме 8 ядер: одне Cortex X4/X5, три Cortex A7xx та чотири Cortex A5xx.

Також, за чутками, смартфон отримає функцію Adaptive Touch, яка регулюватиме чутливість сенсорного екрана на основі певних факторів, таких як ваше оточення, діяльність або захисне скло чи плівка.

Очікується, що вся серія отримає технологію зарядки Qi2. Це оновлений стандарт, який збільшує потужність бездротової зарядки до 15 Вт.

Нагадуємо, що раніше OnLeaks показував рендери Google Pixel 9 Pro, де розкрив трохи більше подробиць про смартфон.