У США суддя відхилив позов компанії X Corp Ілона Маска проти Центру протидії цифровій ненависті (CCDH), який займається вивченням токсичного контенту у соцмережах. Про це пише Reuters.

Відповідне рішення ухвалив суддя США Чарльз Брейер у Сан-Франциско. На його думку, X Corp подала до суду на некомерційну групу, щоб покарати її за висловлення її думок та критику.

«X Corp порушила цю справу, щоб покарати CCDH за публікації CCDH, які критикували X Corp – і, можливо, для того, щоб відлякати інших, хто, можливо, захоче займатися такою критикою», – зазначив суддя.

Нагадаємо, що торік X Corp подала судовий позов проти Центру протидії цифровій ненависті через активну діяльність, спрямовану на перешкоджання свободі вираження поглядів.

До того X Corp. надіслала листа до некомерційної організації. В ньому вона звинувачувала CCDH в «низці тривожних і безпідставних заяв, які, як видається, розраховані на те, щоб завдати шкоди Twitter (колишня назва X – ред.) загалом і його цифровому рекламному бізнесу зокрема».

Після нинішнього рішення судді X Corp має намір подати апеляцію.