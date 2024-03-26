Адам Нейман разом із кількома партнерами запропонував понад $500 млн за збанкрутілу компанію WeWork. Про відповідну пропозицію пише Bloomberg із посиланням на The Wall Street Journal.

Мільярдер був співзасновником WeWork, яка фокусувалася на оренді офісних приміщень для стартапів та фрілансерів. Проте у 2019 році він пішов у відставку. Сама компанія подолала непростий шлях. У пікові моменти її вартість сягала неймовірних $47 млрд.

Але потім ситуація у WeWork кардинально змінилася – це сталося після провалу IPO. Негативно на компанію також вплинула пандемія COVID-19, коли люди замість роботи в офісах працювали в домашніх умовах.

Такий стан справ призвів до того, що минулого року WeWork звернулася за захистом від банкрутства за Главою 11 Кодексу США про банкрутство.

У лютому цього року в медіа з’явилася інформація, що Адам Нейман та його фірма з нерухомості Flow намагається викупити WeWork. До роботи над цією пропозицією начебто долучився також фонд Third Point Денна Лоеба. Проте тоді повідомлялося, буцімто компанія не зацікавилася цією ідеєю.

Тепер обізнані джерела повідомляють, що Адам Нейман та кілька партнерів подав пропозицію про викуп WeWork за понад $500 млн. Це робить мільярдера на крок ближчим до відновлення контрою над стартапом, який мав репутацію одного з найдорожчих.