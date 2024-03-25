SAG-AFTRA ратифікувала нові контракти для акторів озвучування, які працюють у сфері телевізійної анімації. Це сталося після того, як понад 95% членів профспілки підтримали запропоновані умови, пише Engadget.

Угоди діятимуть до 30 червня 2026 року та запроваджують нові засоби захисту від використання штучного інтелекту. Вони включають вимогу, згідно з якою продюсери мають отримувати згоду актора, перш ніж використовувати його ім’я як підказку для створення голосу з використанням ШІ.

Нові контракти передбачають, що термін «актор озвучування» стосуватиметься лише людей. Домовленості також окреслюють права акторів на використання студіями їхніх цифрових реплік.

Вони вимагають від продюсерів повідомляти профспілку та вести з нею переговори щоразу, коли студії використовуватимуть «штучні» голоси замість голосів акторів. Із-поміж іншого контракти також передбачають підвищення заробітних плат.

У SAG-AFTRA кажуть, що ця угода є важливим кроком вперед у розширенні захисту від використання штучного інтелекту.

Торік у Голлівуді розпочалися страйки, які стосувалися використання ШІ в роботі. Гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила страйк навесні, а восени здобула перемогу в переговорах з Альянсом кіно- та телепродюсерів (AMPTP), який представляє голлівудські студії.

Влітку страйк оголосила SAG-AFTRA, яка також домовлялася з кіностудіями щодо умов праці акторів. Страйк тривав до листопада.