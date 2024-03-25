Відомий космічний та військовий підрядник Northrop Grumman був обраний Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) для розробки концепту місячної залізничної мережі.

Як сповіщає Northrop Grumman, це дослідження виконується в рамках ширшої програми 10-year Lunar Architecture (LunA-10) Capability Study, мета якої – розробити технології та інфраструктурні концепції для наукової та комерційної діяльності постійного поселення людства на Місяці.

У рамках цієї теми Northrop Grumman має:

визначити інтерфейси та ресурси, необхідні для побудови мережі місячних залізниць;

оцінити критичний перелік передбачуваних витрат, технологічних і логістичних ризиків;

визначити прототипи, продемонструвати та проаналізувати концептуальний дизайн і архітектуру повністю діючої місячної залізничної системи;

створити концепції побудови та експлуатації системи за допомогою робототехніки, включаючи планування та підготовку фундаменту, розміщення та вирівнювання рейок, з’єднання та обробку, перевірку, технічне обслуговування, ремонт тощо.

Якщо вам здається, що залізниця – це не найзручніший вид транспорту для Місяця, то ви помиляєтеся. Як і на Землі, з погляду вартості та ресурсів, у цьому випадку обмежених, залізниця буде економічно привабливим способом переміщення вантажів і на Місяці.

Northrop Grumman гарно відома як виробник найсучасніших винищувачів Lockheed Martin F-35 Lightning II, бомбардувальників B-2 Spirit та дронів RQ-4 Global Hawk, але компанія не новачок і у космічній сфері. Northrop Grumman брала участь у створенні James Webb Space Telescope, експлуатує вантажні космічні кораблі Cygnus та ракети-носії Antares.