Google починає показувати результати пошуку від штучного інтелекту користувачам у США, які не підписувалися на цю опцію. Про це пише Engadget.

Йдеться про функцію, яка доступна підписникам Search Generative Experience (SGE) на платформі Search Labs. Тепер спробувати її може й невелика кількість людей, які відповідної підписки не мають.

Результати пошуку Google від ШІ відображатимуться в окремому розділі. В ньому з’являтиметься стисла відповідь на запит користувачів і посилання на додаткову інформацію.

Google представила SGE на своїй конференції для розробників I/O у травні минулого року. Влітку компанія анонсувала оновлення пошукової системи на основі штучного інтелекту.

Тоді вдосконалення Google були спрямовані на те, щоб допомогти людям краще зрозуміти складні концепції або теми, підвищити їхні навички кодування тощо.

У новому розділі відображатиметься інформація від ШІ, якщо вона буде кращою за інші результати в пошуку. Випробування функції, зокрема серед людей, які на неї не підписувалися, дозволять Google краще зрозуміти, як генеративний ШІ може допомогти тим, кому він не цікавий або тим, хто не розбирається в технологіях.