У власників консолей буде можливість спробувати Cyberpunk 2077 безплатно. CD Projekt Red проводять безплатні вихідні у грі на консолях з 28 березня по 1 квітня 2024 р.

Try out #Cyberpunk2077 for free! Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 25, 2024

Акція буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X та дасть змогу спробувати 5 годин базової оновленої до останньої версії гри без доповнення для абсолютно усіх бажаючих, адже для цього непотрібна жодна підписка.

Розпочнеться все о 17:00 у четвер 28 березня та триватиме до 8:59 1 квітня, тож часу награти 5 годин вистачить. Ті, хто забожають продовжити пригоди зможуть перенести збереження до повної гри у разі її придбання.

Cyberpunk 2077 хоч й видалась на релізі доволі сирою та повною проблем, з оновленням 2.0, яке минулого року вийшло разом з доповненням Phantom Liberty, розробники провели чималу роботу над власними помилками та змогли нарешті вивести гру на обіцяний рівень.

Нагадуємо, що нещодавно гра отримала видання Ultimate Edition, яке, з поміж іншого, вийшло на деяких ринках отримала фізичний реліз.