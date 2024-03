У власників консолей буде можливість спробувати Cyberpunk 2077 безплатно. CD Projekt Red проводять безплатні вихідні у грі на консолях з 28 березня по 1 квітня 2024 р.

Try out #Cyberpunk2077 for free!

Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 25, 2024