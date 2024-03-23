Apple спілкується з китайською компанією Baidu про можливе партнерство щодо додавання генеративного штучного інтелекту в iOS 18. Про це пише 9to5Mac із посиланням на The Wall Street Journal.

Причина цього спілкування, ймовірно, полягає у вимогах китайського законодавства, за яким моделі штучного інтелекту повинні бути схвалені регулятором, перш ніж їх можна буде застосовувати у Китаї.

Зараз у Китаї недоступні жодні моделі ШІ від Google чи OpenAI, натомість регулятор схвалив понад 40 моделей від китайських розробників, серед яких є й Ernie Bot від Baidu.

Попри наміри компанії додати функції штучного інтелекту у наступну версію iOS, жодних ухвалених рішень чи угод поки не було. Раніше Apple спілкувалася з Google щодо можливості використання Gemini в iPhone. Також повідомлялося, що компанія говорила й з OpenAI.

Штучний інтелект має з’явитися на iPhone з релізом iOS 18, яку потенційно представлять у червні на презентації WWDC.