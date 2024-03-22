Spotify нарешті додав Miniplayer до свого десктопного застосунку. У плаваючому вікні можна змінювати треки, вибирати плейлисти та регулювати гучність аудіо. Про це пише Engadget.

Spotify Desktop Miniplayer вже почали впроваджувати для власників преміум-підписки. З часом він може стати доступним і для користувачів безкоштовного тарифного плану.

Функцію можна включити, якщо натиснути на квадрат у правому нижньому куті застосунку. Вона потенційно усуває потребу в сторонніх програвачах, таких як Alfred Spotify Mini Player, Lofi Spotify Mini Player і SpotMenu.

Недавно стало відомо, що Spotify запускає повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії для преміум-підписників. Новий план має на меті досягти 1 мільярда користувачів до 2030 року.

Spotify запропонує обмежений каталог музичних відео, включаючи хіти місцевих фаворитів та світових виконавців.