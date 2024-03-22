Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту. Вона закликає країни захищати права людини, персональні дані та стежити за ризиками, пов’язаними з технологією. Про це пише Reuters.

Резолюція, запропонована Сполученими Штатами та підтримана Китаєм і понад 120 іншими країнами, також закликає до посилення політики конфіденційності.

«… всі 193 члени Генеральної Асамблеї ООН висловилися в один голос і разом вирішили керувати штучним інтелектом, а не дозволяти йому керувати нами», – заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Резолюція є останньою в низці ініціатив урядів різних країн світу, спрямованих на регулювання розвитку ШІ на тлі побоювань, що він може бути використаний для підриву демократичних процесів, шахрайства або призвести до значного скорочення робочих місць чи інших негативних наслідків.

«Неналежне або зловмисне проектування, розробка, розгортання та використання систем штучного інтелекту … створюють ризики, які можуть … підірвати захист, заохочення та реалізацію прав людини та основоположних свобод», – сказано в документі.

Нагадаємо, що недавно Європейський парламент схвалив масштабне законодавство щодо регулювання ШІ. Це сталося майже через три роки після того, як проєкт правил був вперше запропонований.