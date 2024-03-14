Європейський парламент схвалив масштабне законодавство щодо регулювання ШІ. Це сталося майже через три роки після того, як проєкт правил був вперше запропонований, пише Engadget.

Йдеться про так званий «Закон про штучний інтелект». Минулого грудня він був погоджений на переговорах із країнами-членами ЄС. Тепер його схвалили депутати Європарламенту. Документ отримав 523 голоси «за» та 46 – «проти». Ще 49 депутатів утрималися.

Європейське законодавство визначає зобов’язання щодо застосування штучного інтелекту на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.

Закон поки не набув чинності – його ще мають перевірити юристи-лігвісти. Крім того, Європейська Рада повинна офіційно ввести його в дію.

Штрафи за порушення положень закону можуть бути дуже суворими. Компанії, які порушать нові правила, будуть оштрафовані на суму до 35 млн євро ($51,6 дол.) або до 7% їхнього глобального річного прибутку. Все залежатиме від того, яка з цих сум більша.

Закон про ШІ застосовується до будь-якої моделі, що працює в ЄС. Тому американським компаніям, які працюють в цій галузі, доведеться дотримуватися його, принаймні в Європі.

Для забезпечення дотримання норм закону кожна країна-член ЄС створить власний наглядовий орган, а Європейська комісія заснує Офіс із питань ШІ. Він розроблятиме методи оцінки та моніторингу ризиків моделей ШІ.