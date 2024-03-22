Кілліан Мерфі, який нещодавно отримав свій перший Оскар, повернеться до ролі Томаса Шелбі у повнометражному фільмі «Гострі картузи» / Peaky Blinders, зйомки якого почнуться пізніше цього року. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Про це розповів Стівен Найт, творець однойменного серіалу, під час інтерв’ю на червоній доріжці на прем’єрі його нового серіалу «Це місто» / This Town. Він також повідомив, що зйомки стартують у вересні.

«Він точно повернеться за цим. Ми знімаємо його у вересні прямо по дорозі в Діґбеті [район центрального Бірмінгема]», – сказав Найт.

Він також похвалив Кілліана Мерфі за його роботу на знімальному майданчику та сказав, що актор повністю заслуговує на всі нагороди, які він отримав за свою роботу у фільмі «Оппенгеймер» / Oppenheimer.

Сам Мерфі напередодні також розповідав, що готовий повернутися до ролі лідера злочинного угруповання «Гострі картузи з Бірмінгема».

«Я завжди казав, що якщо Найт представить сценарій, який, як я знаю, він зможе виконати, оскільки він такий феноменальний письменник, я буду поруч. Якщо ми хочемо подивитися на 50-річного Томмі Шелбі, зробімо це», – сказав Мерфі.

Поки подробиць про фільм «Гострі картузи» доволі небагато, проте Стівен Найт раніше розповідав, що історію родини Шелбі розкриють у реаліях Другої світової війни.

Раніше також повідомлялося, що серіал «Гострі картузи» отримає два спін-оффи, один із яких перенесе події до Бостона, а другий розповість про молоду Поллі.