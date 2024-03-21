Після нещодавнього анонсу Snapdragon 8s Gen 3 новинки у Qualcomm не закінчилися, адже компанія представила ще один процесор – Snapdragon 7+ Gen 3 для смартфонів у середній ціновій категорії.

Як і більшість нових технологій зараз, 7+ Gen 3 матиме підтримку широкого спектра моделей штучного інтелекту, включаючи такі великі мовні моделі як Llama 2 і Gemini Nano.

«Сьогодні ми представляємо нове розширення 7-ї серії, щоб створити новий рівень розваг для споживачів – інтегруючи технології наступного покоління для багатшого досвіду. 7+ Gen 3 оснащений підтримкою неймовірних генеративних функцій штучного інтелекту на пристрої та забезпечує неймовірну продуктивність та енергоефективність, а також вперше забезпечує Wi-Fi 7 у Snapdragon 7 серії», – сказав Кріс Патрік, старший віцепрезидент і генеральний менеджер мобільних телефонів в Qualcomm.

Також новий процесор покращить ігровий досвід на середньобюджетних смартфонах завдяки функціям Snapdragon Elite Gaming, включно з Game Post Processing Accelerator та Adreno Frame Motion Engine 2.

Крім того, за словами Qualcomm, 7+ Gen 3 може запропонувати першокласні функції фотографії з провідним у галузі 18-розрядним когнітивним ISP.

Серед виробників, які вже підтвердили появу нового процесора у своїх пристроях, є OnePlus, realme та SHARP. Компанії можуть представити перші смартфони з 7+ Gen 3 у найближчі кілька місяців.