Qualcomm представила процесор Snapdragon 8s Gen 3, який пропонує флагманські функції, але його продуктивність трохи нижча, ніж у Snapdragon 8 Gen 3, повідомляє Endgadget.

Він побудований з використанням 4-нанометрового техпроцесу з конфігурацією 1+4+3 ядра (одне основне ядро ARM Cortex X4 із тактовою частотою 3,0 ГГц, чотири продуктивних ядра з тактовою частотою 2,8 ГГц і три ефективних ядра з тактовою частотою 2,0 ГГц).

Водночас Snapdragon 8 Gen 3 побудований з 1+5+2 ядрами. Модель S замінює ядро продуктивності на ядро ефективності. Основне ядро флагманського чипа також працює трохи швидше на частоті 3,4 ГГц.

У чипі використовується модем X70 5G попереднього покоління, хоча він все ще пропонує підтримку Wi-Fi 7. Ви також отримуєте апаратне прискорення трасування променів в іграх.

Також Snapdragon 8s Gen 3 матиме мультимодальний генеративний ШІ, який може запускати великі мовні моделі (LLM) із 10 мільярдами параметрів, що означає підтримку таких моделей, як Gemini Nano, а також ШІ-помічників. Однак йому бракує деяких функцій ШІ, наявних у флагманській версії.

Новий чип додає ще одну підкатегорію до лінійки Qualcomm, особливо якщо рахувати чипи останнього покоління, які все ще використовуються в таких пристроях, як OnePlus 12R.

Чип з’явиться в смартфонах Honor, iQOO, Realme, Redmi та Xiaomi, які будуть анонсовані пізніше цього місяця. Наскільки новий чип знизить ціну на нові телефони порівняно з флагманами, поки що невідомо.