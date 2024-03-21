Як і було обіцяно, 21 березня компанія BMW показала свій новий концепт-кар BMW Vision Neue Klasse X. Це – кросовер середнього класу, який в майбутньому має замінити існуючий електромобіль BMW іX3 – й це має відбутися вже 2025 року.

Загальна інформація щодо новинки BMW Neue Klasse X була відома напередодні: нова 800-вольтова архітектура, нові акумулятори та електромотори, дуже швидка зарядка. Тому тепер можемо зосередити увагу на дизайні та салоні.

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А тут і справді є на що поглянути! Адже концепт BMW Neue Klasse X повертає фірмові вертикальні «ніздрі» BMW, що одразу вирізняє його на фоні спорідненого седану. Хоча загалом дизайн витримано в однаковому стилі «сучасного мінімалізму» та з великими площами засклення – це має подарувати багато світла в салоні.

Крім того, інтер’єр концепту BMW Neue Klasse X привертає увагу використанням проєкційної панелі приладів: чорна смужка шириною як лобове скло, на яку відображається необхідна інформація. Також концепт BMW Neue Klasse X демонструє плаский дисплей у формі паралелограма та приховані вентиляційні дефлектори.

Що з цього втілиться у серійній моделі? Побачимо вже у 2025 році.