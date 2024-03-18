Схоже, компанія BMW поспішає за суперниками. Поки не готовий серійний електромобіль – може, представити хоча б концепт? Адже це не аби який концепт, а електричний кросовер BMW Neue Klasse X! На дебют чекають вже 21 березня, про що розповідає AUTOCAR.

Насправді поява електромобіля BMW Neue Klasse X була очікуваною. Адже саме ця модель має замінити існуючий BMW іX3, а також продовжити лінійку новітніх електромобілів BMW Neue Klasse. Крім того, тестові прототипи BMW Neue Klasse X вже не перший раз помічали на вулицях.

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Тепер стало відомо більше. Окрім самого факту презентації концепту BMW Neue Klasse X, також вже відома орієнтовна дата запуску виробництва – друга половина 2025 року. Далі гамма електромобілів BMW Neue Klasse має зростати за рахунок запуску нових моделей та розширення переліку заводів: до заводу в Німеччини підключиться завод в Мексиці – процес розтягнеться на 2026-2027 рр.

Крім того, відомо про запланований перехід електромобілів BMW Neue Klasse на акумулятори з новими циліндричними елементами. Їхній діаметр буде уніфіковано (46 мм), але висота може бути змінною (95 або 120 мм) залежно від моделі електромобіля та необхідної ємності акумулятора – логічно, що більш високий кросовер BMW Neue Klasse X може отримати акумулятор із більш високими елементами.

Нарешті, очікується покращена система охолодження, змінена хімічна структура елементів акумулятора, перехід на 800-вольтову архітектуру. Такі заходи дозволять збільшити ємність акумуляторів на 20% та зробити процес зарядки більш швидким. Проте все це трапиться ще нескоро…