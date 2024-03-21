Технології штучного інтелекту постійно розвиваються. Темпи, з якими це відбувається, а також невизначеність турбують багатьох спеціалістів – вони регулярно попереджають про можливу небезпеку для людства з боку ШІ.

Звісно, експерти говорять не лише про потенційні ризики, а й про значний потенціал штучного інтелекту. Користь технології проявляється постійно – ще один такий приклад продемонстрували в соцмережі X.

Користувачі виклали відео, у якому показали один із можливих варіантів застосування ChatGPT. Чат-бот від OpenAI перекладає розмову двох чоловіків – Рубена та Андрія, які обговорюють особливості української кухні.

Рубен, говорячи французькою, розпитує Андрія про національні страви України. Той відповідає йому українською та каже, що не вживає м’яса та радить Рубену скуштувати вегетаріанську версію української кухні, зокрема борщ.

Співбесіднику ця ідея припала до душі, у відповідь він запропонував приготувати французькі вегетаріанські еклери. ChatGPT успішно переклав цю бесіду, що вкотре засвідчило – ШІ справді може бути надійним помічником.