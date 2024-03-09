Понад 90 видатних вчених, включаючи Нобелівського лауреата Френсіс Арнольд, об’єдналися, щоб підписати важливу угоду, спрямовану на зменшення потенційних ризиків штучного інтелекту (ШІ) у сфері біозброї, підкреслюючи при цьому значні переваги цієї технології для біологічних досліджень. Ця колективна акція стала відповіддю на занепокоєння, висловлене генеральним директором Anthropic Даріо Амодеєм щодо потенційного зловживання ШІ у створенні біологічних загроз, повідомляє The New York Times.

Підписанти угоди, фахівці з розробки білків на основі штучного інтелекту, публічно визнали трансформаційний потенціал ШІ у розвитку біології, зокрема, у розробці нових вакцин і методів лікування. Їх угода формулює зобов’язання відповідально розвивати дослідження ШІ, гарантуючи, що величезні перспективи цих технологій, особливо в дизайні білків, не будуть затьмарені потенціалом зловживань у створенні біологічної зброї.

Центральним елементом консенсусу є регулювання обладнання для виробництва ДНК, що є вирішальним кроком у синтезі біологічних матеріалів, які можуть бути використані для розробки біологічної зброї. Девід Бейкер, ключова фігура в організації угоди та директор Інституту дизайну білків при Вашингтонському університеті, підкреслив необхідність зосередити регуляторні зусилля на цьому етапі синтетичного біологічного конвеєра, щоб запобігти зловживанням.

Ця ініціатива відображає ширший промисловий і науковий рух, спрямований на запобігання подвійного використання технологій штучного інтелекту, які, маючи революційний потенціал для суспільних благ, також становлять значні ризики, якщо їх використовувати у шкідливих цілях. Діалог навколо цього питання активізувався після виступу Амодея в Конгресі, де він спрогнозував, що досягнення в галузі ШІ можуть через кілька років ненавмисно сприяти розробці нової біологічної зброї, попри наявні обмеження.

Угода виступає за надійні протоколи безпеки при виробництві ДНК і закликає до всебічної оцінки безпеки та захисту нових моделей ШІ перед їхнім випуском. Такий проактивний підхід спрямований на те, щоб інтеграція ШІ в біологічні дослідження продовжувала залишатися силою добра, сприяючи інноваціям і одночасно захищаючи від потенційних загроз.